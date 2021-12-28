Простой белый дом в стиле «минимализм» в Канаде (ФОТО)

NORM — это проект реконструкции и расширения односемейного дома, который построен без реального учёта окружающего контекста. Случайно расположенный в середине пологого участка, обращенного на юг, резиденция оставила самую солнечную часть земли в гараже, а жилые комнаты были ориентированы на север. Снаружи расположение объёмов представляло собой только гаражные ворота и оставляло пешеходный доступ с улицы практически незаметным.





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Новая конфигурация пространств теперь помещает дом в более явное отношение к ландшафту. Полностью меняя программу, он переопределяет унифицированную связь по отношению к различным архитектурным объёмам, открывая для определенных ландшафтных компонентов участка. Точки обзора из новых проёмов теперь ориентированы на деревья или определенные природные ландшафты, на небо или землю, чтобы смотреть в сторону от построенного поблизости района. Таким образом, планировка пространств даёт жителям связь с ландшафтом в широком смысле и придаёт дому качество визуальной изоляции от соседних построек.

Преднамеренная однородность внутренней отделки относится к абстрактным и разнонаправленным характеристикам архитектурных объёмов, воспринимаемых снаружи. Этот радикальный подход релятивизирует функциональную программу каждой комнаты, чтобы подчинить её созданию плавного «ландшафтного интерьера», который выражается в игре света и сложных линий спроектированного пространства. Это преднамеренное устранение материальности отвечало желанию клиентов жить в своего рода минималистичном полотне жизни, создавая нейтральный фон для их красочной жизни.

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Название: Дом НОРМ (NORM House)Расположение: Бэ-д’Юрфе, КанадаАрхитектура: Alain Carle ArchitecteСтроительство: 2021Общая площадь: 395 м2Фото: Felix Michaud

Источник: https://www.magazindomov.ru/2021/11/29/prostoj-belyj-dom-v-kanade-v-stile-minimalizm/

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