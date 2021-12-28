Вспышка птичьего гриппа в Израиле — погибли тысячи журавлей и полмиллиона кур

Вспышка опасного и для людей птичьего гриппа в Израиле стала причиной смерти пяти тысяч диких журавлей.

Об этом сообщает Sky News.

Умерших птиц посчитали в заповеднике «Хула». Именно сюда ежегодно прилетают журавли, которые мигрируют в Африку, останавливаясь в Израиле. За пределами заповедника обнаружили еще 280 мертвых птиц. Сейчас есть информация, что болезнь распространилась из-за водителя грузовика, который доставлял еду в курятники, а затем в заповедник «Хула».

Также на фоне новой вспышки птичьего гриппа было выбраковано более полумиллиона кур и индюков. Ученые говорят, что в этом году грипп повлек за собой катастрофическое количество смертей среди птиц.

Ранее «Апостроф» писал об распространении нового штамма птичьего гриппа в Китае.