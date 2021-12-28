Российские военные третий раз испытали тяжелую ракету «Ангара-А5» (фото)

Ракету-носитель «Ангара-А5» с первого раза запустить не получилось — не сработала автоматика. Военные сделали выводы и все же испытали ее.

Источник: focus.ua

В России на космодроме Плесецк третий раз успешно испытали тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» с макетом полезной нагрузки. Об этом «Интерфаксу» рассказали в Минобороны России.





Ракету запустили в 22:00 по московскому времени с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома. Через три минуты после старта ее сопровождали наземные средства слежения.

На ракете находился разгонный блок «Персей»

«Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Персей» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН «Ангара-А5», — сообщило ведомство.

Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, добавили в министерстве.

Первая, вторая и третья ступени, а также головной обтекатель ракеты-носителя «Ангара-А5» отделились в зоне радиовидимости средств наземного автоматизированного комплекса в районах Республики Коми, Томской области и акватории Филиппинского моря, уточнили военные чиновники.

По сведениям ТАСС, на ракете разместили разгонный блок «Персей» – модернизированная версия блока, создававшегося для ракеты «Протон-М», который используется для полетов на Луну.

Первый пуск «Ангары-А5» сорвался

Тяжелую ракету-носитель «Ангару-А5» должны были запустить 24 декабря, но произошел сбой. Проблема была в работе автоматики стартового комплекса. Неполадки случились за полторы минуты до старта.

«Ангара» — это семейство ракет-носителей от легкого до тяжелого классов, первые два пуска «Ангары» прошли 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года.

Ангара «А5» заменит советские ракеты

Фокус уже писал, что в РФ начали производить собственные ракеты-носители после обострения конфликта с Украиной. В частности, «Ангара А5, А7 и А1.1» должна заменят советские ракеты с ядовитыми компонентами.