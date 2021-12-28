Анатолий Анатолич рассказал, о чем мечтал в юном возрасте — про жену и детей ни слова

Популярный украинский телеведущий программ «Всюди Люди» и «Ранок з Україною» Анатолий Анатолич, который также знаком аудитории как «Зе Интервьюер» на YouTube, частенько радует поклонников информативными публикациями в своем Instagram.

Анатолий успешно реализовался не только в творческой карьере, но и в личной жизни. У телеведущего есть любящая жена, двое прекрасных дочерей и сын, которому нет и года. Артист часто общается с многочисленными фанатами, размещает посты на различные темы и делится своими мыслями в соцсети.