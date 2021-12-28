Анатолий Анатолич рассказал, о чем мечтал в юном возрасте — про жену и детей ни слова

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Популярный украинский телеведущий программ «Всюди Люди» и «Ранок з Україною» Анатолий Анатолич, который также знаком аудитории как «Зе Интервьюер» на YouTube, частенько радует поклонников информативными публикациями в своем Instagram.

Анатолий успешно реализовался не только в творческой карьере, но и в личной жизни. У телеведущего есть любящая жена, двое прекрасных дочерей и сын, которому нет и года. Артист часто общается с многочисленными фанатами, размещает посты на различные темы и делится своими мыслями в соцсети.

Скрин, Instagram Анатолий Анатолич

Скрин, Instagram Анатолий Анатолич

В этот раз Анатолич рассказал о своих трепетных воспоминаниях и ассоциациях, которые у него вызывает Крым. Оказалось, это место связывает его со множеством событий — первая поездка к морю в юном возрасте, приключения с друзьями, восхождение на гору Аюдаг, путешествие с женой Юлой, а также первый полёт на самолёте его дочери Алисы. Поэтому телеведущий относится к Крыму с особой нежностью и теплотой.

«Как впервые приехал туда с друзьями на авто, как попал в Артек, как поднялся на Аюдаг, и в руках нес два камня, чтобы сбросить с горы и вспомнить желание.
Кстати, оно сбылось. Одно точно. Я очень хотел видеомагнитофон 😂😂😂 Второе не помню», — написал Анатолий Анатолич.

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Напомним, Анатолий Анатолич решился на откровенность о своей семье, к этому склонны большинство мужчин: «Перестает тебе принадлежать»

Как сообщал Знай.ua, у Анатолия Анатолича беда: жена Юла попала в ДТП

Также портал Знай.ua писал, что Анатолий Анатолич выдал, что делает его счастливым, и это не семья: «Очень кайфово»

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