Українців чекає подорожчання автомобілів

В Україні з 1 січня зростуть ціни на автомобілі.

Источник: avtodream.org

Причиною називають подорожчання сировини для виготовлення транспорту: сталі, алюмінію, міді, пластику та дорогоцінного металу.

Зростання цін з 1 січня пов’язане з початком фінансового року у багатьох європейських автомобільних компаній, тоді як японські виробники починають його в березні.

При цьому експерти кажуть, що подорожчання автомобілів буде не таким суттєвим, як могло б бути – всього на пару відсотків.

Наприклад, Audi заявила про зростання цін на свої моделі на 3%, Mercedes – на 2%, Nissan і Honda теж оголосили про подорожчання, але поки що не розкрили деталей.

Нагадаємо, що згідно з оновленими даними Державної служби статистики, ціни на дизельне паливо, бензин та автомобільний газ у листопаді 2021 року підскочили на десятки відсотків.

Зокрема вартість бензину А-92 на початку року становила ще 24,52 гривні за літр. Станом на листопад 2021 року цей показник зріс на 25,61%, що у грошовому вимірі становить 30,80 гривень.

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Зафіксовано також стрімке зростання цін на А-95 на 23,81%: з 25,66 гривні на початку року до 31,77 гривні у листопаді 2021 року.