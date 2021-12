Нигерийский кошмар и другие: UFC представил видео лучших нокаутов 2021 года

Промоушн UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) представил четыре нокаута, претендующие на звание лучшего в уходящем году.

Источник: uainfo.org

Как информирует UAINFO.org со ссылкой на «Факты», в число номинантов попали чех Иржи Прохазка (соперник — Доминик Рейес), чилиец Игнасио Бахамондес (соперник — Рузвельт Робертс), американец нигерийского происхождения Камару Усман (соперник — Хорхе Масвидаль) и американка с литовскими корнями Роуз Намаюнас (соперница — Чжан Вэйли).

Пока идет голосование (к примеру, в Twitter UFC с большим отрывом лидирует Усман по прозвищу Нигерийский кошмар), на видео от UFC можно еще раз вспомнить лучшие нокауты и насладиться ими.

Your 2021 Knockout of the Year nominees

Cast your vote ????????????!

[ #UFCHonors Presented By @ToyoTires ]

— UFC (@ufc) December 24, 2021