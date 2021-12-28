Ученые объяснили, как мутации коронавируса влияют на иммунитет

Штамм коронавируса «Альфа» в результате эволюции начал производить больше «белков-антагонистов», которые сводят на нет работу врожденной иммунной системы человека, аналогичные мутации были обнаружены у штаммов «Дельта» и «Омикрон», говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Согласно ученым, эти белки – N, Orf6 и Orf9b – позволяют избегать «датчиков», находящихся в клетках дыхательных путей человека. Благодаря этим «датчикам» клетки вовремя начинают производить белки интерферона в ответ на проникновение в организм вируса.

«Это новое открытие первым выявило эволюцию повышенной экспрессии белка-антагониста в любом вирусе и первым указывает на мутации в SARS-CoV-2, повышающие контагиозность, но без участия шиповидного белка (вируса)», – говорится в заявлении на сайте Университетского колледжа Лондона, проведшего это исследование совместно со специалистами из Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско.

Из-за этих изменений «Альфа»-штамм уклоняется от иммунного ответа лучше, чем «дикий» (немутировавший) вариант Covid-19, отмечается в релизе.

«В ходе предварительного исследования команда определила, что некоторые мутации в регуляторных участках SARS-CoV-2, обнаруженные в Альфе, присутствуют Дельти и Омикрони, – добавляют ученые.

Однако исследователи подчеркивают, что контагиозность этих штаммов, скорее всего, преимущественно возникает из мутаций в шиповидном белке.

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