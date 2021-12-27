Украинская певица Оля Цибульская присоединилась к обсуждению скандального сериала от Netflix «Эмили в Париже», где киевлянку показали тупой воровкой.

Звезда подчеркнула, что это все художественный вымысел и выдуманная история. Исполнительница не считает, что режиссеры хотели чем-то обидеть украинцев. Тем более, Оля отметила, что создатели «Эмили в Париже» и французов в сериале изобразили ленивыми.





Петра из «Эмили в Париже» / скриншот с видео

«Петра возмутила каждую украинку, которая изысканно владеет английским языком, занимается холотропным дыханием, посещает курсы повышения личности, прокачивает все свои чакры и никогда не ворует вещи из дорогих бутиков. Есть история художественной выдумки. Зачастую ею пользуются именно в фильмах», — прокомментировала Цибульская .

Звезда не понимает, почему украинцы так возмутились. Тем более это не «какая-то официальная статистика», это просто сериал.

Оля Цибульская прокомментировала скандальный сериал «Эмили в Париже» / instagram.com/cybulskaya

«Это же не наше каноническое поведение, и мы это знаем. Чего же нас так бомбит? В конце концов это сериал, а не отчет ООН. Здесь может быть розовое небо, доллар по восемь, идеальный секс и неправильные украинцы», — подытожила Оля.

ТСН