Австралія заявила про перший летальний випадок від штаму Covid-19 «Омікрон»

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Австралія у понеділок повідомила про першу смерть, викликану ускладненнями від нового коронавірусного штаму Omicron.





Про це заявили австралійські медики, повідомляє Reuters.

Як ідеться в повідомленні, від нового варіанту Covid-19 помер 80-річний мешканець Австралії, в якого були супутні захворювання.

“Це була перша відома смерть у Новому Південному Уельсі, спричинена варіантом Omicron”, – сказала епідеміолог Нового Південного Уельсу Крістін Селві.

Загалом у цей день в Австралії зафіксували 6 смертей від коронавірусу.

На тлі сплеску щоденних інфікувань Covid-19 влада Австралії поки утрималася від введення нових обмежень, заявивши, що рівень госпіталізацій у країні залишається низьким.

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Раніше про перші летальні випадки від штаму Омікрон вже заявили США і Великобританія. Перший в Україні випадок Омікрону завершився одужанням.