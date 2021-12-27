Пилот «Мрии» посадил самолет почти в нулевой видимости: впечатляющее видео

Пилоту крупнейшего в мире самолета Ан-225 «Мрия», летевшего рейсом из Стамбула в австрийский город Линц, удалось посадить лайнер в густом тумане при нулевой видимости. Об этом пишет Avianews.

Командир экипажа Дмитрий Антонов и его коллеги смогли совершить посадку в аэропорту австрийского города Линц в условиях почти нулевой видимости. Пилоты приземлялись в густом тумане, а огни на взлетно-посадочной полосе они смогли увидеть только когда снизились до 60 метров.

По словам Антонова, такие экстремальные приземления – это настоящее испытание для пилотов.

«Погода ужасная. Тот самый настоящий минимум, с которым летчик должен справляться. Наверное, через объектив фотоаппарата это страшнее. Но диспетчер нам подтвердила, что параметры отвечали, и даже были выше нужных для нашего самолета» – отметил пилот «Мрии».

Напомним, авиакомпании начали отправлять на дальние расстояния меньшие самолеты.

Ранее Wizz Air заявил, что отменяет 20 рейсов из Украины. Авиакомпания отменила рейсы в период с января по март 2022 года.