До Нового года осталось совсем немного, а некоторые уже жалуются на изможденность от праздничной суеты. Поддержать в тебе рождественский дух помогут атмосферные фильмы!

Мы подготовили для тебя подборку предновогодних фильмов, которые необходимо смотреть незадолго до начала праздников, чтобы зарядиться сказочным настроением, которого хватит до Нового года!





Начать праздничный сезон хочется с мультипликационного мюзикла 2021 года «Пой 2». В нем коала по имени Бастер организует песенный конкурс, где каждый может проявить свой талант.

Также среди новогодних киношных новинок можно выделить шпионский боевик 2021 года «King’s Man: Начало», в котором зрителю покажут события, которые разворачивались вокруг организации Kingsman в 19 веке.

Ну а настоящим фанатам научной фантастики советуем посмотреть «Матрицу 4», недавно вышедшую в широкий прокат.

Новые фильмы, которые нужно посмотреть в январе:

«Пой 2»;

«Кингс Мен»;

«Матрица 4»;

«Аллея кошмаров»;

«Человек-паук: Нет пути домой»;

«Вестсайдская история»;

«Лакричная пицца»;

«Быть Рикардо».

kinoafisha.ua