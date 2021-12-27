Названы провоцирующие вздутие живота продукты

Эксперт по здоровому питанию Светлана Фус в интервью назвала продукты, которые вызывают брожение в желудке.

В первую очередь такой процесс запускают продукты с высоким содержанием крахмала, поделилась подробностями собеседница издания. В качестве примера она привела кашу, хлеб, макароны, кукурузу, рис, а также бобовые.

Кроме того, к газообразованию могут привести клетчатка, которой богаты сырые овощи, фрукты, бобовые и орехи.

Кроме того, вздутие живота более распространено у людей с низкой физической активностью, которые вдобавок ко всему употребляют пищу нерегулярно, поделилась подробностями врач.

Помимо этого, провоцировать брожение в организме потенциально могут продукты с высоким содержанием сахара (сладкая газировка, сладости, грибы и различные молочные продукты).

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