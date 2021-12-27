Украинцы держат в банках более 640 млрд грн

По состоянию на 1 декабря 2021 общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 641,2 млрд грн, что на 11,9 млрд больше, чем по состоянию на 1 ноября 2021 года. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало декабря 2021:

вклады в национальной валюте – 389,5 млрд грн;

вклады в иностранной валюте – 251,7 млрд грн.

Там также отметили, что 98% вкладов в банках не превышают 200 тыс. грн, а потому подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 243,7 млрд грн.

Напомним, монеты номиналом в 1 и 2 гривны изменят дизайн.

Также, в начале декабря Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету Год Тигра номиналом 5 грн.