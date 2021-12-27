В Киеве на переходе водители 4 авто нарушили правила парковки — видео

Проблема нарушения правил парковки в столице является чрезвычайно острой и с каждым днем “коллекционеров”, фиксирующих нарушения ПДД “героями парковки”, и публикующих фото в сеть становится все больше.

На этот раз прославилось сразу четыре авто, видео разместили на Telegram-канале “Київ оперативний”.

На видео видно, что водители легковых авто не смогли припарковать свои транспортные средства в специально отведенных для этого местах. Поэтому они не нашли ничего лучше, чем стать лесенкой вдоль дороги возле пешеходного перехода.

Событие произошло в Киеве, на перекрестке улиц Княжий Затон и Днепровская Набережная.

“Четыре уникальных личности думают, что они никому не мешают, стоя на пешеходном переходе”, — говорится в подписи к видео. Подписчики канала отмечают, что пока в Украине не будет неизбежности наказания, ситуация не изменится.

Согласно пункту 12.4 ПДД, остановка запрещается на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними, а пункт 12.5 добавляет, что в местах, где запрещена остановка, запрещена и стоянка.

Ранее мы сообщали, в Киеве авто «героя парковки» украсили мусорными «гирляндами».