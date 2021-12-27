Боевик ЛНР вышел на позиции ВСУ — что известно о задержанном

Утром в понедельник, 27 декабря, в зоне проведения ОСС украинские военные задержали 40-летнего боевика так называемой ЛНР, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Боевика задержали на линии разграничения рядом с наблюдательным пунктом ВСУ.

«Нарушитель в российской форме, в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций«, — говорится в сообщении.

Наемника уже передали СБУ.

Известно, что мужчина в 2006-2012 годах находился в тюрьме, где отбывал наказание за умышленное убийство.

Как сообщал «Апостроф», в ноябре в Киеве задержали главного палача донецкой тюрьмы Дениса Куликовского, известного также как «Палыч», который пытал многих пленных. Позже его взяли под стражу на два месяца без права на внесение залога.