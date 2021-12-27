Експерти назвали симптоми та причини кон’юнктивіту

Очі можуть почервоніти з різних причин. Так, найбільш часті симптоми кон’юнктивіту включають в себе почервоніння одного або обох очей і свербіж.

Як пояснюють експерти клініки Мейо (Mayo Clinic), симптомами кон’юнктивіту можуть бути й інші стани. Наприклад:





відчуття піску в одному або обох очах;

виділення в одному або обох очах, що утворюють “кірку” протягом ночі, яка може перешкодити відкрити очі вранці.

Причини кон’юнктивіту

вірус;

бактерія;

алергія;

хімічний вплив;

сторонній предмет в оці;

у новонароджених-закупорка слізної протоки.

Коли важливо звернутися до лікаря з підозрою на кон’юнктивіт

Якщо людина відчуває біль, а також стикається з відчуттям стороннього тіла в оці, нечіткістю зору і світлочутливістю, необхідно звернутися за допомогою лікаря.

Крім того, в клініці Мейо відзначають, що людям, які носять контактні лінзи, необхідно припинити носити їх при перших симптомах кон’юнктивіту. Якщо ваші симптоми не почнуть проходити протягом 12-24 годин, необхідно також звернутися до лікаря.

lhealth.info