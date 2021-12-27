В Украине вводятся в обращение монеты необычной формы (фото)

В Украине вводятся новые монеты номиналом в 10 гривен. Они будут иметь необычную ромбовидную форму. Монеты появятся в обращении под занавес уходящего года – с 30 декабря. Об этом сообщает Нацбанк.

Нацбанк запускает в обращение четыре разновидности новых 10-гривневых монет, объединенных общей тематикой – Украина времен казачества. Монеты изготовлены из серебра. Набор из четырех монет, выполненный в сувенирной упаковке, получил название «Казацкие клейноды». Упаковка выполнена в виде деревянного футляра с флоковым покрытием.

Название серии раскрывает ее тему. На монетах будут изображены клейноды (атрибут власти) четырех прославленных украинских гетманов – Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко и Ивана Скоропадского. В эпоху казачества клейноды были символом гетманской власти.

«Историческая традиция на протяжении веков определила список клейнодов Войска Запорожского – флаг, булава, бунчук, печать, пернач, литавры, сурьмы, каламар и т.д. Именно гетманские печати – неотъемлемые атрибуты власти гетманов Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко и Ивана Скоропадского несут смысловой акцент набора монет и представляют казацкие сутки от ее зарождения до сумерек и олицетворяют мощные исторические пласты», – говорится в сообщении Нацбанка.

В НБУ решили создать эту серию монет, чтобы еще раз напомнить потомкам о славном историческом прошлом Украины, олицетворением которого было казацкое государство, вобравшее в себя элементы демократии, а также гордость и непреклонность украинского духа.

Как выглядят новые монеты

На аверсе монет, рассматриваемых как ромб, а не как квадрат, находится нынешний герб Украины, а под ним надпись «Украина». Номинал монеты находится на трех монетах с левой стороны, а на одной – с правой. Внизу – год, в котором монета была отчеканена, а также обозначение металла, его проба и логотип банкнотно-монетного двора НБУ. По центру каждой монеты можно увидеть казака Мамая, а также казацкие клейноды и элементы оружия того времени. На реверсе монет расположены гетманские печати, покрытые локальной позолотой, а также надпись «Казацкие клейноды».













Масса серебра в этих монетах составляет 124,4 грамма. Футляры для них сделаны в двух версиях. Общий тираж наборов небольшой – всего 2 тыс. экземпляров. Стоимость такого набора пока неизвестна.

Напомним, Нацбанк к концу 2021 года выпустил памятные банкноты номиналами 50 и 1000 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины. Это последние купюры в этой коллекции. Их выход прошел 22 декабря 2021 года.

Напомним, монеты номиналом в 1 и 2 гривны изменят дизайн.