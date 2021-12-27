История борща — как блюдо распространялось по миру

Распространение борща совпадает как с границами Великого Княжества Литовского, в состав которого, кроме Литвы, входили Польша, часть Беларуси, Украина, Молдова и украинская Кубань, так и с территорией расселения евреев ашкенази в Восточной Европе. Из этого следует, что борщ точно не русское блюдо.

Об этом известный гастроэксперт Юлия-Аврора Огородник рассказала изданию “Левый берег”.

Скорее всего, борщ попал в Россию, откуда потом и распространялся по всему миру, с украинских территорий в несколько волн. Вспомним, как, гетманские роды после уничтожения Запорожской Сечи переселялись в Санкт-Петербург. Гетманы переезжали в столицу Российской империи со своими продуктами и поварами.

Огородник напомнила, что также была очень большая волна переселения украинцев и русских после революции 1917 года. Всюду, куда уехали наши земляки, они привезли главное украинское блюдо.

После 1917 года вместе с иммигрантами, борщ добрался до Шанхая. Например, в городе Харбин жил известный артист киевлянин Александр Вертинский. В этих городах до сих пор существуют рестораны с борщами в меню.

По словам гастроэксперта, из Китая борщ попал в Японию, но уже со значительными изменениями. Там его называют «русским супом”.

Огородник отметила, что история нашей страны непростая, Украина была самостоятельным государством по историческим меркам совсем недолго.

“Сначала Киевская Русь, некоторое время, после этого она исчезает, снова вспыхивает в 18 году, потом появляется только в 91-м. А в остальное время наша страна или часть Польши, или краешек Российской империи, или СССР – и все”, – сказала она.

По мнению гастроэксперта , французские повара пишут, что в меню есть борщ а-ля рус, потому, что они влюблены в древнюю Российскую империю, не в современную Россию, а в страну с красивым балетом, где были балы, жил Пушкин.

С другой стороны, в Украине никто серьезно не исследовал наше гастрономическое наследие, поэтому не стоит удивляться, когда где-то в Японии пишут “борщ российский”.

Ранее мы делились рецептом борща по-японски, который существенно отличается от того, что мы привыкли видеть в украинской кухне.