Перечислили семь разрушительных ошибок при полировке кузова авто

Эксперты рассказали, что категорически нельзя делать при полировке машины.

Источник: avtodream.org

В первую очередь речь идет о неправильной подготовке кузова к полировке, так как неочищенная поверхность приведет к появлению царапин и потертостей. Поэтому перед процедурой крайне важно качественно вымыть автомобиль.





Во-вторых необходимо проанализировать покрытие с помощью толщиномера.

Далее требуется заклеить скотчем или иной формой защиты все слабые участки, иначе хромированные детали придется также окрашивать или заменять.

Также специалисты напоминают, что использование воды допустимо, но ее количество должно быть минимальным, так как избыток приведет потере эффективности пасты.

Наконец важно правильно выбирать скорость вращения аппарата для полировки, так как высокие значения вовсе не гарантируют хороший исход.

Водителям напоминают, что полировать металлические и пластиковые поверхности в одном режиме крайне не рекомендуется, так как последние легко прожечь.

А также учитывать рекомендации производителей паст.