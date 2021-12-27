Назван простой продукт для снижения «плохого» холестерина

Американские диетологи назвали простой продукт, который может помочь снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови.

По словам экспертов по здоровому питанию, если овсянку правильно подавать, то эта каша способствует снижению липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в организме. Сами по себе овсяные хлопья богаты различными микро- и макроэлементами: витаминами группы В, железом, магнием, клетчаткой, фосфором и цинком, поделились подробностями специалисты.

Овсянка дает организму необходимый белок и в то же время не перегружает желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Как отметили диетологи из США, определенные добавки помогут сделать кашу не только полезнее, но и вкуснее.

Черника наполнит блюдо натуральными пищевыми волокнами, витаминами, минералами и антиоксидантами, а также придаст ему более сладкий вкус. Согласно результатам одного из исследований, употребление всего одного стакана черники в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа, а также повышает уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) в крови.

Добавление в овсянку натурального кленового сиропа увеличит количество антиоксидантов. В частности, уникальное соединение под названием квебекол, содержащееся в канадском кленовом сиропе, обладает противовоспалительными свойствами, утверждается в одной из научных работ. Так как воспаление связано с низким уровнем липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и высоким уровнем триглицеридов в крови, естественные способы борьбы с ним способны помочь минимизировать вероятность возникновения болезней сердца.

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