Женщины покусались и подрались из-за своих собак, не сойдясь во взглядах на воспитание

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В Германии подрались владелицы собак. Об этом сообщает портал Deutsche Welle.

Событие случилось на земле Тюринген в Восточной части Германии во время прогулок собак. 27-летняя хозяйка заметила, как 51-летняя женщина ударила свою собаку.

Девушка вступила в конфликт с владелицей собаки и сказала, что она не имеет права применять такие телесные наказания.

Конфликт быстро перерос в драку и женщины начали бить друг друга. Более взрослая женщина потеряла равновесие, однако вонзилась зубами в икры 27-летней девушки. Это спровоцировало тяжелую травму.

Лабрадор, скриншот youtube Кутята -Все о собаках

Лабрадор, скриншот youtube Кутята -Все о собаках

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Собаки только смотрели и не кусались во время драки между двумя женщинами, сообщила немецкая полиция.
Обе участницы будут судиться по факту применения тяжких телесных повреждений.

Женщины должны предстать перед судом по обвинению в причинении телесных повреждений.

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