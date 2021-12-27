Женщины покусались и подрались из-за своих собак, не сойдясь во взглядах на воспитание

В Германии подрались владелицы собак. Об этом сообщает портал Deutsche Welle.

Событие случилось на земле Тюринген в Восточной части Германии во время прогулок собак. 27-летняя хозяйка заметила, как 51-летняя женщина ударила свою собаку.

Девушка вступила в конфликт с владелицей собаки и сказала, что она не имеет права применять такие телесные наказания.

Конфликт быстро перерос в драку и женщины начали бить друг друга. Более взрослая женщина потеряла равновесие, однако вонзилась зубами в икры 27-летней девушки. Это спровоцировало тяжелую травму.