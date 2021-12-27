Лікарі розповіли, від яких продуктів слід відмовитись при високому холестерині

Рівень холестерину залежить від раціону харчування людини. Щоб знизити показник, краще відмовитися від червоного м’яса, хлібобулочних виробів та інших продуктів. Високий рівень холестерину небезпечний, так як це підвищує ризик серцевого нападу або інсульту.

Фахівці медичної школи Гарварда (Harvard Medical School) розповіли, вживання яких продуктів слід обмежити людям з високим холестерином.





Червоне м’ясо

Яловичина, свинина і баранина зазвичай багаті насиченими жирами. А найбільше жиру міститься в котлетах гамбургерів, ребрах, свинячих відбивних. Не обов’язково повністю відмовлятися від м’яса, проте його вживання краще скоротити. Крім того, червоне м’ясо можна замінити іншим, наприклад, куркою без шкіри або грудкою індички.

Смажені страви

Продукти, які готуються у фритюрі, наприклад, курячі крильця або цибульні кільця, є одними з найгірших з точки зору холестерину. Крім того, такий спосіб приготування збільшує калорійність цих продуктів.

М’ясні напівфабрикати

Різні м’ясні напівфабрикати, в тому числі ковбаси і бекон, як правило містять багато насичених жирів. Вони, в свою чергу, збільшують рівень холестерину в крові. Бекон і ковбаса, приготовані з індички або курки, містять трохи менше жирів.

Хлібобулочні вироби

Печиво, торти і кондитерські вироби часто готуються із застосуванням великої кількості масла. Тому людям з високим холестерином краще обмежити їх вживання. Солодке можна замінити фруктами і ягодами.

lhealth.info