Названы самые вредные сочетания продуктов

Наибольший вред организму наносит сочетание продуктов, в которых содержится много сахара и насыщенных жиров. Орехи и растительное масло отлично сочетаются с рыбой, богатой ненасыщенными жирами, а вот с мясом их лучше не употреблять, поделилась подробностями собеседница издания.

Не рекомендуется мясо с картофелем, хлебом, горохом, рисом, пшеном, чечевицей, нутом, грибами», – подчеркнула специалист, посоветовав дополнять мясное блюдо овощным салатом, спаржей и листовой зеленью.

Журавлева отметила, что организму тяжело переварить сразу два вида животного белка, добавив, что такая нагрузка чревата расстройством пищеварения и ощущением тяжести в желудке.

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