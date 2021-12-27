В Украине меняется климат: эксперт назвала самый страшный вариант

Глобальное потепление влечет за собой значительные изменения климата во всех частях света, включая Украину. Участница Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская рассказала, какой вариант дальнейших изменений климата для Украины самый страшный. Об этом пишет «Апостроф».

В настоящее время отечественные климатологи выделяют несколько возможных сценариев дальнейшего развития событий. Каждый из них предполагает повышение среднегодовой температуры. В результате это может привести к тому, что в Украине исчезнет привычная для наших широт зима.

«Если мы не прислушаемся к ученым и будем продолжать использовать ископаемые источники энергии – то у нас будет жесткий сценарий. По этому сценарию в Украине в определенные сезоны температура может повыситься и на 4-6 градусов. Это действительно катастрофа, и мы говорим о средних оценках. В этом исследовании у нас не было возможности оценить экстремальные погодные явления, потому что это требует других методик и многих других ресурсов», – говорит климатол.

По ее словам, это очень важно, потому что изменение климата как раз и проявляется в экстремальных погодных явлениях и украинцы это чувствуют на себе. Даже по средним оценкам говорится, что в Украине не будет зимы вообще.

«Это не исключает периоды морозов, но в среднем, скажем так, температура будет выше нуля и не будет снежного покрова. Далее следует каскад последствий: не будет снегового покрова – будет меньше влагосодержания в почве, и меньше будет питание рек. Водные ресурсы будут страдать и изменения в экосистемах – не будут вымерзать вредители. То есть, дальше идет целый каскад влияний и рисков», – резюмировала Краковская.

Напомним, в Украину придет сильное похолодание, морозы ударят до -20°.

К слову, по прогнозам синоптиков, в декабре этого года средняя месячная температура в Украине ожидается от -4ºС до +3ºС. Это близко к климатической норме.

Ранее, в Украине выпал первый снег: какие области засыпало.

Также, заведующая отделом климатических исследований Вазира Мартазинова рассказала, что в период новогодних праздников в Украине температура воздуха может опуститься до -15ºС. Однако снега, к сожалению, не стоит ждать.