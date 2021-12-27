Алла Пугачева пообещала «выйти замуж за гея», у Галкина округлились глаза

Не так давно Максим Галкин дал большое интервью, где рассказал некоторые подробности из своей личной жизни. Не обошлось, конечно же, и без вопросов про Аллу Пугачеву.
Интервью вышло на YouTube-канале российской журналистки Ирины Шихман, который называется «А поговорить?», и вот, она на сьемки позвала Максима Галкина. Снимали у них в доме с Аллой Пугачевой, а также на гастролях шоумена.
И вот, Ирина Шихман читает один из фактов про Примадонну, который может быть ложным.
«Алла Борисовна обещала шведскому телевизионному ведущему спеть с геями, что и было, и выйти замуж за гея».
Максим Галкин сразу же отметил, что это точно не правда, так как такого даже в мыслях она не могла допустить.
«Ну это фигня полная. Я не думаю, что какая-либо женщина хочет выйти замуж за гея» — лаконично ответил мужчина.
В комментариях пользователи начали писать, что они об этом думают:
«Так она и сделала, при чем два раза…😏»;
«Почему так любят совать нос в то, что их не должно касаться?»;
«Кем бы он не был, прежде всего он Человек с большой буквы и нас это не должно интересовать»;
«Выдержка у Галкина!Умный мальчик!И союз их…странный…хотя…договор дороже денег»;
«Так всё и получилось😂😂😂»;
«И охота людям чужую жизнь разбирать?»;
«Так выходила же за киркорова😅».