Алла Пугачева пообещала «выйти замуж за гея», у Галкина округлились глаза

Не так давно Максим Галкин дал большое интервью, где рассказал некоторые подробности из своей личной жизни. Не обошлось, конечно же, и без вопросов про Аллу Пугачеву.

Интервью вышло на YouTube-канале российской журналистки Ирины Шихман, который называется «А поговорить?», и вот, она на сьемки позвала Максима Галкина. Снимали у них в доме с Аллой Пугачевой, а также на гастролях шоумена.

И вот, Ирина Шихман читает один из фактов про Примадонну, который может быть ложным.