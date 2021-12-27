Полиция возьмет в лизинг автомобили LADA на 3 миллиона гривен

Издание KHARKIV TODAY со ссылкой на данные опубликованные на сайте публичных закупок ProZorro сообщает о том, что Управление полиции охраны в Харьковской области планирует закупку автомобилей марки LADA. Речь идет о покупке внедорожников LADA NIVA Classic в лизинг. Сумма закупки превышает 3 миллиона гривен.





Источник: avtoblog.ua

В документах к тендеру указано, что ведомство планирует приобрести 6 машин LADA NIVA Classic, четыре из которых будут белого цвета, а две – серого.

Все внедорожники должны быть укомплектованы бензиновыми двигателями и МКПП. Также указано обязательное наличие подушек безопасности, иммобилайзер, обогрев зеркал заднего вида, обработка антикорром и др.

Автомобили должны быть 2021 года выпуска. Заказчик требует 3 года гарантийного обслуживания, или 100 тысяч километров пробега.

Указано, что сумма авансового лизингового платежа будет не более 30% от общей суммы. Срок лизинга – один год.

Заявки на участие в тендере принимаются до 11 января 2022 года.