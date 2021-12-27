Названа неожиданная причина повышения холестерина

Эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина в интервью назвала вероятные причины повышения холестерина.

По ее словам, когда человек испытывает стресс, организм компенсаторно начинает вырабатывать больше холестерина. «Надпочечники, скажем, истощены, гормоны не вырабатываются, а холестерин вырабатывается», — поделилась подробностями специалист.

Врач-диетолог отметила, что недостаток сна также может быть причиной повышения этого органического соединения. Если человек спит достаточное количество времени, то вырабатывается соматотропный гормон, который необходим для поддержания холестерина в нормальных значениях, объяснила эксперт.

Также Соломатина в качестве одной из причин назвала избыточную массу тела, которая может вызвать метаболический синдром, проблемы с печенью. Если печень покрывается жиром, она не может выполнить свою функцию и нормально вырабатывать холестерин, пояснила собеседница издания.

Кроме того, причинами повышения холестерина могут быть вредные привычки, прием определенных лекарств, а также вредная еда.

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