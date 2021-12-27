Центры массовой вакцинации не будут работать в первые дни нового года — причина

На этой неделе в Украине прекратят работать центры вакцинации против коронавирусного заболевания. О причинах рассказали в издании РБК-Украина.

Центры вакцинации в Украине перестанут работать: названа причина — фото из открытых источников

Так, в первые дни после празднования Нового года Министерство здравоохранения предоставит медработникам возможность отдохнуть. В оставшиеся дни украинцев будут прививать от коронавируса по обычному расписанию.

В Минздраве отметили, что в стране функционирует более 1,4 тысячи мобильных бригад, более 3,3 тысячи пунктов и свыше 500 центров вакцинации.

Отметим, что по словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в Украине планируют запустить линию по разливу вакцин против COVID-19. Первую партию разлива вакцины CoronoVac планируют начать уже через месяц. Кроме того, заместитель главы Минздрава отметил, что в стране уже есть две команды ученых, которые разрабатывают украинский препарат для вакцинации. Однако быстрого результат, по словам Кузина, ждать не стоит.

Ранее в материале издания «Комментарии» сообщалось, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко дал украинцам советы, как не подхватить коронавирусную инфекцию в период новогодних и рождественских праздников. Первое, что порекомендовал глава Минздрава — не откладывать вакцинацию от COVID-19. Также Ляшко напомнил о важности использования средств индивидуальной защиты. Украинцам, которые находятся в группе риска, министр рекомендовал воздержаться от путешествий.

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