Тарифы на воду в Украине — где подняли тарифы с 1 января 2022 года

В Украине утвердили новые тарифы на водоснабжение. Уже с первого дня нового 2022 года клиентам 45 коммунальных предприятий придется платить больше. Национальный регулятор уже одобрил эти изменения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП).

Новые тарифы для жителей Украины

Таким образом, самая высокая цена будет установлена для жителей Запорожья. Клиенты КП «Облводоканал» будут платить 54,63 гривны (без НДС) за 1 кубометр использованной воды.

На втором месте КП «Уманьводоканал», для клиентов которого с 1 января будет установлена цена 47,92 гривны за кубометр. В то же время для клиентов КП «Бердянскводоканал» тариф подымится к отметке 47,56 гривны за 1 кубометр воды.

Для клиентов КП «Бахнут-вода» тарифы вырастут на 24,71%, или до 31,47 грн.

Для жителей Кривого Рога — клиентов «Кривбасводоканала» плата увеличится на 24,36%, или до 26,14 грн.

В Тернопольской области рост тарифов на водоснабжение составит 22,22%, в связи с чем местные потребители будут платить 30,58 гривны за кубометр.

Тарифы на водоснабжение в Киеве

Для жителей столицы тарифы на воду вырастут примерно на 20% до 25,32 гривны за кубометр без учета НДС, ил же до 30,38 с НДС.

16,164 грн — плата за водоснабжение

14,22 грн — плата за водоотведение (из расчета за 1 кубометр с НДС).

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