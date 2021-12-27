Асия Ахат призналась, для чего обращалась к астрологам перед рождением ребенка

Поскольку Асия Ахат недавно стала бабушкой, Екатерина Осадчая поинтересовалась, привыкла ли она к новому статусу. Почему Асия Ахат обращалась к астрологам перед рождением ребенка, она рассказала в эфире шоу «Светская жизнь» с ведущей Осадчей.

Скрипачка и певица Асия Ахат отметила, что у нее двое взрослых сыновей. У ее старшего сына есть дочь, которую зовут Алиса. Девочке три года.

Осадчая поинтересовалась, как внучка называет Асию, и не запрещает ли певица называть себя бабушкой.

«Я не запрещаю, но так сложилось, что девочка называет меня Асией», — отметила певица.