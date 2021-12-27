Асия Ахат призналась, для чего обращалась к астрологам перед рождением ребенка

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Поскольку Асия Ахат недавно стала бабушкой, Екатерина Осадчая поинтересовалась, привыкла ли она к новому статусу. Почему Асия Ахат обращалась к астрологам перед рождением ребенка, она рассказала в эфире шоу «Светская жизнь» с ведущей Осадчей.

Скрипачка и певица Асия Ахат отметила, что у нее двое взрослых сыновей. У ее старшего сына есть дочь, которую зовут Алиса. Девочке три года.

Осадчая поинтересовалась, как внучка называет Асию, и не запрещает ли певица называть себя бабушкой.

«Я не запрещаю, но так сложилось, что девочка называет меня Асией», — отметила певица.

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Ведущая уточнила, не стало ли для Асии травмой то, что сыновья выросли и она стала бабушкой.

«Конечно, я не буду кривить душой, я волновалась из-за своего возраста. Но в этом роцци я немного успокоилась по этому поводу. Поняла, что ничего не сделаешь. Я свою маму сделала бабушкой в 38 лет. В каждом поколении в нашей семье становятся бабушками очень рано», — добавила певица.

Она призналась, что мечтала о дочке. Для этого она, во время планирования своей беременности», два года ходила к астрологам и высчитывала «девочку с королевскими градусами невероятных талантов».

Ассия Ахат, instagram.com/ahhattassia

Ассия Ахат, instagram.com/ahhattassia

«И когда это все не совпадало по срокам, астролог говорит – сейчас нет каких – то там затмений, невзгод-начинайте. И мы сразу сделали – вышел Филипп», — рассказала артистка.

Напомним, 56-летняя Ассия Ахат поразила безупречной фигурой в бикини: украинская Дженнифер Лопес.

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