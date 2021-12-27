Асия Ахат призналась, для чего обращалась к астрологам перед рождением ребенка

Поскольку Асия Ахат недавно стала бабушкой, Екатерина Осадчая поинтересовалась, привыкла ли она к новому статусу. Почему Асия Ахат обращалась к астрологам перед рождением ребенка, она рассказала в эфире шоу «Светская жизнь» с ведущей Осадчей.
Скрипачка и певица Асия Ахат отметила, что у нее двое взрослых сыновей. У ее старшего сына есть дочь, которую зовут Алиса. Девочке три года.
Осадчая поинтересовалась, как внучка называет Асию, и не запрещает ли певица называть себя бабушкой.
«Я не запрещаю, но так сложилось, что девочка называет меня Асией», — отметила певица.
Ведущая уточнила, не стало ли для Асии травмой то, что сыновья выросли и она стала бабушкой.
«Конечно, я не буду кривить душой, я волновалась из-за своего возраста. Но в этом роцци я немного успокоилась по этому поводу. Поняла, что ничего не сделаешь. Я свою маму сделала бабушкой в 38 лет. В каждом поколении в нашей семье становятся бабушками очень рано», — добавила певица.
Она призналась, что мечтала о дочке. Для этого она, во время планирования своей беременности», два года ходила к астрологам и высчитывала «девочку с королевскими градусами невероятных талантов».