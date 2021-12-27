Повышение пенсий в Украине в 2022 — Андрей Рева обратил внимание на тревожный момент

По прогнозам Минсоцполитики, в 2022 году средняя пенсия в Украине вырастет до 4 533 гривен в месяц, приблизительно на 553 гривни. Однако это повышение не компенсирует даже продуктовую инфляцию.

Об этом заявил экс-министр социальной политики (2016−2019 гг.) Андрей Рева, пишут «Факты».

«Мы говорим, что люди станут очень и очень бедными. Мы говорим об 11 млн пенсионеров, у которых в следующем году с доходами просто катастрофа. Ведь в этом году существенно выросли цены не только на продукты питания, но и, например, на коммунальные платежи«, — отметил он.

В качестве примера, Рева привел данные Госстата, согласно которым, в октябре 2020 года начисления за жилищно-коммунальные услуги населению составляли 11 млрд гривен, а в октябре 2021 года — 16,4 млрд гривен. Таким образом, за год сумма, которую люди должны заплатить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), выросла на 5,4 млрд гривен, или на 49%. Кроме того, с мая 2022 года запланирован значительный рост тарифов на газ.

«Если сегодня 1 тыс. кубометров газа для населения стоит около 8000 грн без доставки, то в следующем году его стоимость может возрасти в несколько раз. Как вы думаете, прибавка к пенсии в 80, 159 или даже 533 гривни позволит платить за жилье по новым тарифам? Ответ очевиден«, — резюмировал Андрей Рева.

Как писал «Апостроф», с 1 января 2022 года в Украине поднимут пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.