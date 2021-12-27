Пес хаски не получил подарок и высказал хозяйке все что думает ( ВИДЕО)

Хаски по кличке Бакс обожает свою маленькую хозяйку, которой ещё даже годика не исполнилось. Питомец проводит с малышкой много времени и всячески ее оберегает. Однако когда дело доходит до игрушек, то песель придерживается принципа «каждый за себя».

Об этом сообщает сайт «Ридус».

В этом можно убедиться, взглянув на уморительную реакцию Бакса, который расстроился из-за того, что хозяйка купила дочке пищалку, а его обделила. Недовольный несправедливостью пёс сразу же все высказал, как на духу.

Ролик под названием «Игрушки теперь надо покупать двоим» набрал более 9,1 млн просмотров.

Пользователей TikTok умилили возмущения хаски:

Так, ну это жестокое обращение с животными.

Он прямо сказал: «Ну мамааааааа».

Зачем вы старшенького обделили???

Дайте няньке игрушку, а то двоих придётся успокаивать!