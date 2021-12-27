Врач раскритиковал популярный метод похудения

Для того, чтобы быстро привести себя в хорошую физическую форму к Новому году, применять мочегонные средства не следует. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии Московского медико-стоматологического университета имени Евдокимова Андрей Зайцев

«Бесконтрольное применение диуретических препаратов отрицательно сказывается на человеческом организме, это однозначно. Это может привести к развитию нарушений функции почек, к образованию камней, мочекаменной болезни. Применение диуретических препаратов дает дополнительную нагрузку и на мочевой пузырь».

Первое, чем надо заняться, чтобы привести себя в форму, — это выстроить распорядок дня, сна и режим питания. Ежедневный рацион также следует разделить на четыре–пять приемов пищи в сутки. И надо помнить: естественная, здоровая норма похудения — это 2–4 кг в месяц.

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