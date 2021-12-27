Салат с креветками, картошкой, яйцами и красной икрой

Этот слоёный салат с креветками, картофелем, красной икрой и яйцами будет смотреться гораздо эффектнее на праздничном столе, чем традиционные «Мимоза» и «Селедка под шубой». Кроме того, он очень нежный, вкусный и легкий в приготовлении.
Рецептом поделился сайт Russian Food.
Вам понадобится на 2 порции:
Картофель — 2 шт.
Креветки варено-мороженые — 250 г
Яйца — 2 шт.
Икра красная — 50 г
Майонез — 70 г
Лавровый лист — 1 шт.
Соль — по вкусу
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Картофель вымойте и сварите.
Сварите вкрутую яйца (10 минут с момента закипания воды).
Картофель и яйца остудите и очистите.
Варено-мороженые креветки переложите в кастрюльку, добавьте лавровый лист и соль.
Залейте креветки кипятком и, когда вода закипит, варите на маленьком огне 3 минуты. Потом достаньте их и дайте остыть. Очистите их (получится примерно 60 г креветок в очищенном виде).
Для сборки салата на плоскую тарелку установите кулинарное кольцо.
Картофель натрите на крупной тёрке — первый слой салата. Посолите его и смажьте майонезом.
Яйца натрите на крупной тёрке — второй слой. Также смажьте его майонезом.
Третий слой — креветки. Его тоже надо смазать майонезом.
Последний слой — красная икра.
Аккуратно снимите кольцо.
Салат не нуждается в пропитке и сразу готов к подаче.
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