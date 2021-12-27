Салат с креветками, картошкой, яйцами и красной икрой

Этот слоёный салат с креветками, картофелем, красной икрой и яйцами будет смотреться гораздо эффектнее на праздничном столе, чем традиционные «Мимоза» и «Селедка под шубой». Кроме того, он очень нежный, вкусный и легкий в приготовлении.

Рецептом поделился сайт Russian Food.

Вам понадобится на 2 порции:

Картофель — 2 шт.

Креветки варено-мороженые — 250 г

Яйца — 2 шт.

Икра красная — 50 г

Майонез — 70 г

Лавровый лист — 1 шт.

Соль — по вкусу

Читай также: Если оливье приелось: готовим сытный зимний салат (видео)

Картофель вымойте и сварите.

Сварите вкрутую яйца (10 минут с момента закипания воды).

Картофель и яйца остудите и очистите.

Варено-мороженые креветки переложите в кастрюльку, добавьте лавровый лист и соль.

Залейте креветки кипятком и, когда вода закипит, варите на маленьком огне 3 минуты. Потом достаньте их и дайте остыть. Очистите их (получится примерно 60 г креветок в очищенном виде).

Для сборки салата на плоскую тарелку установите кулинарное кольцо.

Картофель натрите на крупной тёрке — первый слой салата. Посолите его и смажьте майонезом.

Яйца натрите на крупной тёрке — второй слой. Также смажьте его майонезом.

Третий слой — креветки. Его тоже надо смазать майонезом.

Последний слой — красная икра.

Аккуратно снимите кольцо.

Салат не нуждается в пропитке и сразу готов к подаче.

Ранее Realist.online рассказывал, как приготовить фаршированные свининой яблоки – рождественское блюдо из Америки.