В США обнародовали новые детали расследования ФБР по Коломойскому

Игорь Коломойский стал крупнейшим владельцем недвижимости в Кливленде штат Огайо за деньги вкладчиков Приватбанка. ФБР утверждает, что схемы покупки недвижимости использовались для отмывания денег, украденных в украинских налогоплательщиков. Об этом говорится в обнародованном 26 декабря расследовании газеты Pittsburgh Post-Gazette, основанном на обвинениях американской прокуратуры.

«Олигарх Игорь Коломойский и партнеры вложили миллионы в культовые небоскребы Кливленда и стали крупнейшими коммерческими арендодателями города, используя деньги, похищенные из крупнейшего банка Украины, утверждает прокуратура», – говорится в статье.

Средства поступали в Кливленд из украинского Приватбанка. Схема заключалась в том, что лояльные Коломойскому работники банка переводили деньги из банка на подконтрольные олигарху компании.

«Год за годом сотрудники банка выдавали миллионы ссуд компаниям, тайно находящимся под контролем олигарха и коллеги-миллиардера Геннадия Боголюбова и основанных на Британских Виргинских островах и на Кипре, чтобы скрыть поток денег, сообщила прокуратура в делах о конфискации», – говорится в статье.

Напомним, это вторая часть расследования Pittsburgh Post-Gazette о претензиях ФБР к украинскому олигарху. Первая была обнародована в ноябре и касалась скупки Коломойским промышленных предприятий в Огайо.

В ноябре же в США издана книга «Американская клептократия» о связях олигарха Коломойского с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В марте 2021 года Государственный департамент США ввел санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского в связи с причастностью к коррупции.

Отметим, что в Украине расследование дела Приватбанка после 2019 года, как и дела Укрнафты, которое касается деятельности Игоря Коломойского остановлены.

Напомним, результаты опроса «Центра Разумкова» показали, что 55% граждан считают олигархом и действующего президента Владимира Зеленского, лидером оказался Игорь Коломойский с показателем 94%.

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