Воинский учет для женщин в Украине — реакция женщин в ТикТок — видео

17 декабря в Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, которым утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, подлежащих воинскому учету. Срок постановки на учет — до конца 2022 года. Воинская обязанность касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

В расширенном перечне — множество популярных профессий: программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, работники ресторанов и гостиниц, бухгалтеры, делопроизводители, рекламщики и т.д.

Многие неоднозначно относятся к воинскому учету для женщин, некоторые решили запустить тренд в популярной соцсети ТикТок. Ролики набирают огромное количество просмотров.

Ранее «Апостроф» рассказывал о полном списке профессий, представительницы которых должны становиться на воинский учет.