Дочь ликвидатора ЧАЭС, который 18 раз поднимался на реактор, высказалась о призыве женщин в ВСУ

Стоит отметить, что не так давно украинцам стало известно о новом законопроекте, в котором говорится о том, что женщины будут обязаны становиться на военный учет, и могут быть использованы в случае мобилизации. Не все довольны этим решением.

Жительница Украины записала в социальную сеть TikTok ролик, в котором и высказалась об этом. Она против того, чтобы в Украине для женщин был военный учет, ведь, недовольная условиями жизни здесь.

Она сразу отметила, что все эти законы не действуют на богатых, и представителям власти, и страдать от этого должны простые люди.