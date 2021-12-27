Дочь ликвидатора ЧАЭС, который 18 раз поднимался на реактор, высказалась о призыве женщин в ВСУ

Стоит отметить, что не так давно украинцам стало известно о новом законопроекте, в котором говорится о том, что женщины будут обязаны становиться на военный учет, и могут быть использованы в случае мобилизации. Не все довольны этим решением.
Жительница Украины записала в социальную сеть TikTok ролик, в котором и высказалась об этом. Она против того, чтобы в Украине для женщин был военный учет, ведь, недовольная условиями жизни здесь.
Она сразу отметила, что все эти законы не действуют на богатых, и представителям власти, и страдать от этого должны простые люди.
Маргарита также вспомнила своего отца, который был ликвидатором аварии в Чернобыле. Он 18 раз подымался на реактор, и сильно был облучен.
«Он умер, когда мне было 7 лет, и в данный момент, вся моя семья — мы не нужны никому. Какой стране мы были нужны? За какую страну я сейчас должна идти и воевать? За то, что мы сидели голодные, или за то, что мы забивали окна одеялами, потому что у нас не было газа?» — рассказывает женщина.
Она уже несколько лет судится за пенсию, которую заработал её отец, и все суды они выиграли, потому что есть документы, которые все подтверждают.
Из 3 тысяч пенсии, которую получает её мать, она все отдает на оплату коммуналки, и если бы не дети, то она попросту бы не выжила.
«Я не рожаю детей, потому что у меня нет возможности в этой е**чей стране растить детей, потому что я содержу мать-инвалида. Как вам не стыдно? Наведите лучше порядки. У меня все» — продолжила рассказ женщина.
В комментариях пользователи начали поддерживать женщину.