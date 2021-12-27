Каким был первый минивэн ЗАЗ – в Сети показали фото

В 60-х годах минувшего столетия Запорожской автомобилестроительный завод продемонстрировал первый минивэн украинского производства.

Источник: avtoblog.ua

Машина существовала в единственном экземпляре, в связи с этим об этой разработке мало кто знает.

Об этом сообщает издание Твоя Машина.





В основе этой модели лежит традиционный «Запорожец». Минивэн оснащен 27-сильным 4-цилиндровым двигателем с воздушным охлаждением, а также независимой задней подвеской и барабанными тормозами.

Кузов разрабатывался с нуля и имел большую дверь с боку. В салоне могло разместиться шесть человек. Сидения в случае необходимости складывались, таким образом минивэн превращался в маленький грузовой бус.

Минивэн способен был разгоняться до 70 километров в час.

Авто так и не поступило в серию. Видимо, причина этого заключалась в недостатке финансирования.