Россия может начать наступление на Украину с Азовского моря – СМИ

Азовское море является регионом возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет The Washington Post.

Разведка США предупреждает, что Россия планирует массированное и многомерное военное наступление на Украину с участием 175 тысяч своих военных.

В статье отмечается – есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные районы Украины.

Кроме прочего, речь идет о сухопутном коридоре в оккупированный Крым и важных портовых городах Мариуполь и Бердянск. Именно поэтому наступление может начаться в море, которое разделяет две страны, с последующей высадкой россиян на украинский берег.

Между тем, украинский флот ограничен в своем движении по Азову из-за того, что Россия регулярно закрывает некоторые его зоны для «артиллерийских учений». В этом месяце украинские военно-морские силы заявили, что почти 70% Азова было заблокировано для транспорта из-за навигационных предупреждений Москвы.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия доминирует в Азовском море и может использовать его при вторжении в Украину.

Пометим, в Кремле нарастает истерика: увидели в Украине уже 10 тыс. военных НАТО.

Накануне МИД отреагировал на российские упреки о наемниках и химическом оружии на Донбассе.

Отметим, 23 декабря во время пресс-конференции Путин заявил, что у него «складывается впечатление, что Украина может готовить военную операцию на Донбассе».

Также Путин заявил, что в отношении Украины Россия будет делать то, что сочтет нужным. Таков был ответ кремлевского руководителя на вопрос журналиста Sky News о гарантии ненападения на Украину. Руководитель страны-агрессора начал свой ответ с того, что обвинил Запад и НАТО в агрессивных действиях и намерениях РФ.

Кроме того, Путин «назвал виновного» в оккупации Крыма.