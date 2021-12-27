ДТП с маршруткой в Одесской области – ранены пять человек — фото

В воскресенье, 26 декабря, поздно вечером в Одесской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате чего ранения получили пять человек.

Об этом сообщает Национальная полиция региона.

Авария произошла в половине девятого вечера на 234 км трассы Одесса — Николаев. Там микроавтобус Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, выехал на встречную полосу и протаранил легковой BMW.

Удар был настолько сильный, что легковушку перевернуло на бок.

В больницу попали пять человек: оба водителя и три пассажира маршрутки, в их числе — один несовершеннолетний.

Ранее «Апостроф» сообщал, что под Одессой в страшном лобовом ДТП грузовиков погибли люди. Трагедия произошла в районе поселка Доброслав, когда водитель грузовика пытался объехать припаркованное на обочине легковое авто и выехал на встречную полосу.

Также напомним, что 25 декабря под Николаевом столкнулось несколько фур, есть жертвы.