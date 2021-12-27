Эпатажная дочь Якубовича сбежала в Мексику, но пришлось возвращаться к папочке

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Известный российский телеведущий Леонид Якубович, который запомнился постсоветским телезрителям в шоу «Поле чудес», не часто и очень неохотно делиться подробностями личной жизни. Однако его 23-летняя дочь Варвара не избегает популярности, и часто публикует фото в соцсетях.

С недавних пор девушка привлекла внимание общественности своим эпатажным поведением и игнорированием стереотипов. Варвара впервые попала в поле зрения зрителей на шоу «Секрет на миллион», тогда о ее существовании узнало множество людей. Количество поисковых запросов с ее именем заметно выросло в Интернете.

Пользователи уверены, что Варя откровенна, ей наплевать на модные тенденции, тренды и прочую «мишуру». Девушка увлекается фентези и аниме, массовой культурой и не спешит создавать с кем-то отношения. Вместо этого она путешествует и развивается, развлекается и узнает что-то новое.

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Совсем недавно она рванула в Мексику без сопровождения, бросив все и никого не предупредив. Однако уже 21 декабря она написала на своей страничке, что Москва в объятиях зимы кажется ей чудесной.

В Мексике она пробыла чуть меньше месяца, посетив основные достопримечательности.

Напомним, Якубович рассказал о бесценном подарке на «Поле чудес»: «Это самое дорогое…».

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