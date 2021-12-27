Эпатажная дочь Якубовича сбежала в Мексику, но пришлось возвращаться к папочке

Известный российский телеведущий Леонид Якубович, который запомнился постсоветским телезрителям в шоу «Поле чудес», не часто и очень неохотно делиться подробностями личной жизни. Однако его 23-летняя дочь Варвара не избегает популярности, и часто публикует фото в соцсетях.

С недавних пор девушка привлекла внимание общественности своим эпатажным поведением и игнорированием стереотипов. Варвара впервые попала в поле зрения зрителей на шоу «Секрет на миллион», тогда о ее существовании узнало множество людей. Количество поисковых запросов с ее именем заметно выросло в Интернете.