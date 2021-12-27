Итоги 26.12: Главные проблемы и смена лидеров

Самая большая проблема для украинцев — военный конфликт на Донбассе; По прогнозам экспертов, экономика Китая сможет обогнать США и стать ведущей к 2030 году. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украинцы назвали главные проблемы страны





Большинство украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.Только 12 процентов опрошенных, оценивая ситуацию в Украине, отметили, что «все не так плохо и жить можно». 39 процентов заявили, что «терпеть нынешнее положение уже просто невозможно». 44,5 процента респондентов указали, что «жить тяжело, но можно потерпеть». Опрошенные граждане указали, что самой серьезной проблемой Украины считают военный конфликт на востоке страны (так заявили 66 процентов респондентов) и повышение тарифов на коммунальные услуги (65 процентов).

В следующем году объем мировой экономики впервые превысит $100 трлн.

В следующем году объем мирового производства впервые превысит $100 трлн. Такой прогноз опубликовал один из лидеров консалтингового бизнеса в Соединенном королевстве, компания Cebr. По прогнозам,Китай станет ведущей экономикой мира в долларовом выражении в 2030 году, на два года позже, чем прогнозировалось в прошлогоднем отчете Мировой экономической лиги.

В Минобороны дали разъяснение о мобилизации женщин

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разъяснил, что именно предусматривает военный учет для женщин. По его словам, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию. Более того, планируется ввести переходную норму, касающуюся сборов (обучений) военнообязанных, а именно: обучение женщины будут отбывать исключительно по желанию.

Британские войска готовы к эвакуации из Украины — СМИ

Командующие Вооруженными силами Великобритании уже составили планы действий в чрезвычайных ситуациях на территории Украины и готовы к эвакуации своих войск. Источники утверждают, что в случае эскалации конфликта британские военные направятся к границе с Польшей. Приказ об эвакуации поступит от начальника британского Управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикланда. Его подчиненные уже в скором времени «будут наготове», а также наблюдать за «атмосферой» и обстановкой.

Путин заявил, что Россию “приперли”

Политика Запада «приперла» Россию к таким линиям, «дальше которых некуда отступать». Об этом в эфире одного из телеканалов заявил российский президент Владимир Путин. Он вновь заявил об опасности появления на территории Украины ракетных систем. Путин заявил, что Россия прорабатывает разные ответы в случае отказа Соединенных Штатов и НАТО рассматривать предложения по гарантии безопасности.

Стала известна дата саммита Россия-НАТО

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение созвать встречу совета Россия-НАТО 12 января. Министерство иностранных дел России подтвердило агентству, что получило предложение и рассматривает его.

ЕС подготовил для России “огромные последствия”

Евросоюз подготовил масштабные санкции на случай дальнейшей агрессии России в отношении Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Соединенные Штаты также разделяют эти принципы. По ее словам, поддержка ЕС проявляется в соглашениях об ассоциации и свободной торговле, которые «необходимо изучить и углубить», чтобы торговля товарами и услугами была более прибыльной для Украины, а также для Грузии и Молдовы.

В “красной” зоне остались два региона

В Украине по состоянию на 26 декабря в красной зоне карантина оставались Волынская и Запорожская области.Показатель уровня госпитализаций не превышен ни в одной области. Также ни в одном регионе не превышены показатели загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19. По всей стране этот показатель составляет 24,6% при определенном предельном уровне в 65%.