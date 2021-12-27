Почему запахи заставляют нас вспоминать что-то: объяснение ученых

Ученые из Центра Шампалимо исследовали, как запах влияет на мозг человека и почему возникают устойчивые ассоциации с событиями. По словам ученых, на это влияют клетки мозга в обонятельной коре – области мозга, которая контролирует запах.
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Именно нейроны создают связь между запахами и местами.
Запах часто имеет силу переносить нас во времени. Это может быть успокаивающий аромат какого-то блюда, которое возвращает кого-то в дом детства, или характерный запах, который возвращает ваши мысли к Рождеству с близкими.
Молекулы запаха по своей сути не несут пространственную информацию. Однако животные в дикой природе используют запахи для пространственной навигации и памяти, что позволяет им находить ценные ресурсы, такие как еда,
– отметила исследовательница Синди Пу.
Молекулы запаха несут пространственную информацию / Фото Science
Ученые исследовали нейронные основы этого поведения, чтобы изучить, как мозг сочетает обонятельную и пространственную информацию.
Обоняние влияет на память и навигацию
Исследовательская группа сосредоточилась на первичной обонятельной коре, которая расположена в передней части мозга.
По словам старшего автора исследования, Закари Майнена, клетки в области мозга, которая контролирует память (гиппокампа), становятся активными в определенном месте или среде.
Только обоняние имеет прямые взаимные связи с гиппокампальной системой, которая участвует в памяти и навигации,
– сказал Майнен.
Клетки гиппокампа становятся активными ,когда «вспоминают» конкретный запах / Фото pacificneuroscienceinstitute
Нейроны, которые исследователи называют «клетками места», создают карту пространства. В 2014 году за открытие этих клеток у крыс ученые получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
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Мозг формирует память о запахах и местах расположения
Во время исследования ученые обнаружили популяцию нейронов, которые, как и клетки места, становились активными в определенном месте.
Мы обнаружили, что одни нейроны реагировали на запах, другие – на расположение, а третьи – на оба типа информации. Все эти различные нейроны смешиваются вместе и, вероятно, связаны друг с другом. Поэтому можно предположить, что активация ассоциаций с пространством запахов может происходить из-за активности в этой сети,
– добавила Синди Пу.
Нейроны реагируют на запах и пространство / Фото iStock
По словам Майнена, исследование открывает перед учеными новые просторы, чтобы понять, как органы чувств используются для навигации и памяти.