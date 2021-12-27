Пенсии инвалидам — сколько нужно работать для получения пенсии

В Пенсионном фонде рассказали, сколько необходимо работать лицам с инвалидностью для получения пенсии.

Информацию о стаже опубликовало Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Пенсия по инвалидности определена статьями 30-34 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Согласно им, пенсия по инвалидности назначается лицам в случае наступления инвалидности, приведшей к полной или частичной потере трудоспособности при наличии определенного страхового стажа, определяемого на время наступления инвалидности или на день обращения за пенсией, в зависимости от установленной группы инвалидности.

Необходимый страховой стаж для назначения пенсии по инвалидности

I группа:

до достижения лицом 25 лет включительно – 1 год; от 26 лет до достижения 28 лет включительно – 2 года; от 29 лет до 31 года включительно – 3 года; от 32 лет до 34 лет включительно – 4 года; от 35 лет до 37 лет включительно – 5 лет; от 38 лет до 40 лет включительно – 6 лет; от 41 года до 43 лет включительно – 7 лет; от 44 лет до 48 лет включительно – 8 лет; от 49 лет до 53 лет включительно – 9 лет; от 54 лет до 59 лет включительно – 10 лет.

II и III группа:

до достижения лицом 23 лет включительно – 1 год; от 24 лет до 26 лет включительно – 2 года; от 27 лет до 28 лет включительно – 3 года; от 29 лет до 31 года включительно – 4 года; от 32 лет до 33 лет включительно – 5 лет; от 34 лет до 35 лет включительно – 6 лет; от 36 лет до 37 лет включительно – 7 лет; от 38 лет до 39 лет включительно – 8 лет; от 40 лет до 42 лет включительно – 9 лет; от 43 лет до 45 лет включительно – 10 лет; от 46 лет до 48 лет включительно – 11 лет; от 49 лет до 51 года включительно – 12 лет; от 52 лет до 55 лет включительно – 13 лет; от 56 лет до 59 лет включительно – 14 лет.

Ранее «Апостроф» сообщал о том, что в 2022 году украинцев ожидает ряд изменений, которые будут касаться размера пенсий, заработных плат и цен.