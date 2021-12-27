Як найшвидше розморозити рідину в бачку омивача?

Часто водії хочуть використовувати літню рідину до останнього та не замінювати її на морозостійку.

Источник: avtodream.org

Однак це може призвести до замерзання рідини в бачку, що тягне за собою витрати часу та грошей.

Перед початком варто зауважити, що омивач скла потрібен й у морозну погоду. Лід і сніг комунальні служби присипають реагентами, які потім випаровуються та осідають на склі.





Тепле приміщення

Найпростіший спосіб розтопити лід у бачку — завезти машину в тепле приміщення. Однак знайти тепле місце для машини, якщо у вас немає гаража з опаленням, справа не легка. До того ж, використання такого способу займає кілька годин очікування.

Окріп у кригу

Варіант для ризикованих. Від високої температури пластик бачка може тріснути, це по-перше. По-друге, обов’язковою умовою є перебування машини в зоні плюсової температури. До відома водіїв, окріп на морозі замерзає набагато швидше, аніж рідина кімнатної температури. У будь-якому разі цей спосіб передбачає подальше виливання води з бачка. Обережно, не робіть це підсосом через трубку! У залишках омивачу часто міститься отруйний метиловий спирт.

Гаряча омивайка

Одна з найдієвіших порад щодо розморожування «омивайки». Зимова омиваюча рідина не замерзає та швидко передає тепло льоду в бачку. Важливо слідкувати, щоб крига розтанула до переповнення бачку. В іншому випадку літня рідина дуже швидко замерзне знову. Якщо ж переповнення не вдалось уникнути, то понизьте рівень, увімкнувши насос.

Підігрівайте омивайку в ємності з гарячою водою (гарячій бані). Забрати холодну рідину, щоб замінити її гарячою, можна за допомогою розпилювача та довгої трубки.

Спирт у бачок

Теплий спирт (не горілка) за невеликих морозів та малої кількості льоду в бачку може бути досить успішним рішенням.

Демонтаж бачка

Спосіб надійний та простий, але тільки для досвідчених водіїв. Мінус у тому, що він подіє не для всіх автомобілів. Для демонтажу бачка доведеться знімати або підкрилок, або поводки двірників, або й весь бампер. Якщо у вас це вийде, то несіть бачок у тепле приміщення, де можна знайти гарячу воду чи хоча б батарею.

Фен

Звичайний фен для сушіння волосся допоможе лише за малих морозів. Коли ж на вулиці -15° C — знадобиться будівельний фен, що видає температуру понад 100 ° C. Гаряче повітря треба подавати здалека в горловину, а також стежити чи не плавиться пластик.

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Рекомендація, що діє завжди: майте з собою пляшку морозостійкого концентрату, щоб за необхідності долити у бачок.