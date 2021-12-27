Диетолог назвала провоцирующие депрессию продукты

Снизить риск развития депрессии и ожирения поможет отказ от некоторых продуктов, к примеру, от различных хлебобулочных и кондитерских изделий. Об этом сообщила диетолог Анастасия Тараско.

Она уточнила, что к способным вызвать перепад настроения продуктам относится пища с обильным содержанием легкоусвояемых углеводов. В данном случае речь идет о хлебобулочных и кондитерских изделиях, пояснила Тараско.

Врач объяснила, что легоусваемые углеводы быстро насыщают кровь, после чего так же стремительно выводятся из организма.

«️Это приводит к известным всем последствиям — излишнему весу, и депрессия никуда не уходит, а еще больше усугубляется. Обогатите свой рацион продуктами, содержащими триптофан, и получите отличные результаты».

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