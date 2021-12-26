Дієтолог розповіла, кому не варто вживати капусту

Дієтологиня Світлана Фус назвала категорії, яким протипоказано вживання капусти.

За словами фахівчині, незважаючи на велику кількість корисних властивостей, капуста — продукт не універсальний, і деяким вживати її слід з обережністю.





Так, через велику кількість пурину в складі, відмовитися від споживання продукту необхідно людям, що страждають кам’яною хворобою нирок, важким експресивним захворюванням шлунка або дванадцятипалої кишки.

Крім того, капуста може перешкоджати засвоєнню деяких важливих елементів.

“Капуста містить готроген. Саме ці речовини є антагоністами йоду: вони перешкоджають засвоєнню щитовидної залози. Однак при термічній переробці і квашенні ці речовини стають бездіяльними”, – розповіла експертка.

ukrhealth