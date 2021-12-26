Психологические состояние Путина — эксперт дал оценку

Так называемый «ультиматум Путина» уже успел вызвать немало шума во всех средствах массовой информации в мире. Основными положениями этого ультиматума являются требования, касающиеся нерасширения военного альянса НАТО в сторону государственных границ РФ.

Российский журналист и историк Роман Попков прокомментировал в эфире телеканала «Украина 24» ситуацию, касающуюся требований России к НАТО и США о нерасширении военной инфраструктуры в Восточной Европе.

По его мнению, сквозь весь этот документ прослеживается неуважение Путина к целым народам и государствам. Попков утверждает, что Путин не признает субъектность и даже существование целых народов.

«Во всем этом дискурсе есть глубокое неуважение к целым народам и государствам, и это важная психологическая штука у Путина лично. Он отрицает субъектность существования целых народов. Вот это важно понимать. Украины и других постсоветских республик. Он мыслит категориями Ялтинско-Потсдамского мира, как он это понимает. То есть великих держав хозяев мира. Вот он считает, что он один из хозяев мира… Он Байдена считает коллегой, и считает коллегами, наверное, до известной степени западноевропейские страны. Но он отказывает Украине, Балтии и той же Белоруссии в субъектности. Это колоссальная проблема, это нужно понимать«, — сказал журналист.

Попков считает, что Путин уже свое мнение об окружающем мире не изменит.

«Он уже сформировался, это взрослый человек, его невозможно перевоспитывать… Мы имеем простой факт — главнокомандующий второй по мощи армии планеты с огромным ядерным потенциалом не уважает огромное количество своих соседей. Вот это проблема«, — резюмировал эксперт.

Ранее мы также сообщали, вступление Украины в НАТО у Путина назвали вопросом жизни и смерти России.