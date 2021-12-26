Амбициозные проекты СССР, которые так и не реализовали (ФОТО)

Советскими учеными было разработано много достаточно крупных проектов, которые были признаны гениальными, но их, пор ряду причин, свернули.

Какие-то оказались невыгодными с точки зрения экономии, другие просто опережали свое время и им не хватало технологий. Может быть про них вспомнят и реализуют сейчас, чтобы их можно было увидеть в действии?

1.

ЭКИП Этот многофункциональный безаэродномный летательный аппарата, внешне напоминающий летающую тарелку. Его изобрел авиаконструктор Лев Щукин еще в начале 1980-х. Аппарат может летать на высоте от 3 до 10 км на скорости до 610 км/ч. Предельная дальность полета — 6000 км.





Строение было по схеме «несущее крыло» и аппарат был вместительнее обычного самолета, экономно расходовал топливо и был дешевле в производстве.

ЭКИП был модифицирован под массу целей. В один из проектов вмещалось до 1200 человек. Машина также должна была пойти на вооружение. Она была построена из карбона, была малозаметной для тепловых, акустических и радиолокационных приборов.

Проект в СССР вызвал колоссальный интерес, а вот России был уже не нужен. В двухтысячных конструкторы нашли в США инвесторов, но те категорически отказались финансировать производство машин в России, выступив с требованием о создании заводов только в Штатах.

2.

Башня Никитина — Травуша Это один из самых высоких небоскребов, когда-либо спроектированных, с расчетной высотой 4000 метров. Работа над этой программой началась в 1966 году советскими учеными Николаем Никитиными и Владимиром Травуша.

Этот небоскрёб проектировался для Японии и в нем должны были жить 500 тысяч человек. Этот проект учел сложности возведения инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения. Также была учтена повышенная сейсмическая активность японских островов и частые ураганные ветры.

В 1969 проект закрыли. Слишком дорого стоил. Чертежи стали основной основой для других планируемых зданий, которые тоже так и не построили — слишком дорого.

3.

Терра-3 Это был экспериментальный комплекс противоракетной и противокосмической обороны, который базировался на лазерном оружии. Проект развивался с 1965 года и у него были достаточно противоречивые результаты.

Терра-3 была способна находить и уточнять координаты космических спутников и поражать их светочувствительную аппаратуру. Для уничтожения вражеских боеголовок мощности луча просто не хватало. В 1992 году разработки Терра-3 были остановлены.

Руководитель проекта Николай Басов заявил, что отрицательный результат — это тоже результат. Отечественные инженеры выяснили, что использовать лазер в качестве ПРО не смогут ни они, ни кто-то другой: технология и так время опережала.

4.

Шаропоезд Этот проект предложил в 1929 году Николай Ярмольчук. Это был монорельс на шарообразных колесах с электродвигателями внутри. Конструкция должна была передвигаться по бетонному. полукруглому желобу.Планировалось, что машина будет развивать скорость до 300 км/ч.

Но в 1933 году экспертная комиссия выявила серьезные недостатки в модели. Этот зимний бетонный желоб покрывается наледью и движение на максимальной скорости становилось просто-напросто опасным.

Ну и прокладка нового пути и налаживание производства двигателей для поезда требовали очень больших денег. Проект назвали «экономически невыгодным».

5.

Лунная база «Звезда» Это жилая база для девяти космонавтов, которая состояла из командного пункта, склада, мастерской, лаборатории, кухни, спортзала и трех жилых отсеков.

Проект был готов к 1971 году. Предполагалось, что энергию для базы должен производить ядерный реактор, а воду советские ученые планировали производить на месте: кислород извлекать из грунта, а легкий водород везти с собой.

Также «Звезда» предусматривала наличие буровой установки и тягача, который бы позволил перемещать станцию. Стоимость всего проекта была оценена в 50 млрд рублей. Таких денег у страны не нашлось и проект свернули.

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