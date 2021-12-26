Землетрясение на Крите — что известно о разрушениях и жертвах

У берегов греческого острова Крит произошло мощное землетрясение. Отметим, что в сентябре на популярном среди украинцев курорте уже фиксировали подземные толчки магнитудой 6 баллов.

Об этом сообщает местный портал Ekathimerini.

Подземные толчки были зафиксированы возле побережья Крита в 20:59 по местному времени.

Как сообщают сейсмологи, магнитуда землетрясения в Греции составила 5,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков расположен в 45 километрах от другого острова Касос на глубине в 10 километров.

Землетрясение ощутили на себе не только жители Крита, но и Додеканеса, Родоса. Журналисты, ссылаясь на местные власти, сообщают, что подземные толчки в прибережных районах не нанесли существенный ущерб инфраструктуре.

Информация о пострадавших или жертвах в результате землетрясения пока не публиковалась.

Ранее мы рассказывали, что в Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,3 балла.